Principio di incendio in Via Ferruccio partito da un condizionatore portatile

Paura in Via Ferruccio, a pochi passi dalla centralissima Via Prione, per un principio di incendio divampato da un condizionatore portatile. L’episodio risale alle 3 del mattino quando, per dinamiche in fase di accertamento, l’elettrodomestico ha cominciato ad emettere delle scintille. Il padrone di casa si è accorto di quanto stesse accadendo e ha avuto la prontezza di posizionare il condizionatore all’esterno, in terrazzo. Da li a poco le scintille sono diventate fiamme. Da li a poco l’allarme ha raggiunto anche il comando dei Vigili del fuoco che sono intervenuti arginando e ripristinando la sicurezza. Prima del loro arrivo però il fumo ha invaso l’appartamento dell’uomo e le scale, molti inquilini si sono riversati in strada in attesa che la situazione tornasse alla normalità. Per liberare il vano scale dal fumo è stato aperto da un lucernaio. Fatto salvo qualche muro annerito non sono stati riscontrati particolari danni. Sul posto erano presenti anche la Guardia di Finanza e i Carabinieri.

