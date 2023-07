Processo Scagni, scontro tra psichiatri sul disturbo di personalità di Alberto e sulla sua capacità di intendere e di volere

Genova. Pienamente capace di intendere e di volere, parzialmente infermo di mente ma imputabile, totalmente incapace di intendere e di volere e quindi non condannabile al carcere per l’omicidio della sorella ma da curare in un’apposita struttura? Oggi in aula su Alberto Scagni, che il primo maggio dell’anno scorso uccise la sorella Alice , arrivando sotto casa sua a Quinto con un coltello nascosto in un sacchetto e colpendola con 19 fendenti è andato di nuovo in scena lo scontro tra gli psichiatri.

Di nuovo, perché la questione è già stata affrontata nella fase dell’incidente probatorio dove il verdetto del perito nominato dal gip Elvezio Pirfo è stato di una seminfermità unita alla capacità di stare in processo, a differenza del consulente nominato dall’accusa, Giacomo Mongodi secondo cui è capace di intendere e di volere (stesse conclusioni a cui è arrivato Marco Lagazzi, psichiatra forense oggi alla direzione del centro clinico di San Vittore a Milano). Dall’altra parte il medico legale Lucrezia Mazzarella nominata dai legali di Scagni (non è una psichiatra in questo caso) che sostiene la non imputabilità.

