Quasi 5mila cinghiali abbattibili nello Spezzino, più i mille del prelievo selettivo

Ammonta a 4.877 capi, per quanto concerne il territorio dell’Ambito caccia spezzino, il contingente dei cinghiali che potranno essere abbattuti nella stagione venatoria 2023/24 (1° ottobre-31 dicembre la finestra dettata dal calendario regionale) così come da decreto dirigenziale regionale, Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria. Numeri, quelli relativi ai vari Ambiti caccia e Comprensori alpini liguri, definiti attraverso quanto proposto nella relazione redatta dall’Università di Genova “Aggiornamento dati faunistici 2022 e proposta piani di prelievo venatorio del cinghiale stagione venatoria 2023/24” (relativa al progetto “Contributo all’elaborazione dell’aggiornamento annuale del PRIU”, rientrante nella convenzione tra Regione e Unige riguardante studi sulla fauna omeoterma e ittica), che proponeva, in linea con quanto stabilito nel Priu (Piano regionale di interventi urgenti) della Regione Liguria, un prelievo pari al 180 per cento dei capi abbattuti nella stagione venatoria 2021/2022, per un contingente complessivo di oltre 29mila capi (confermando il numero della stagione 2022/23); e tramite le successive rimodulazioni, legate alla questione Peste suina africana (malattia rispetto alla quale lo Spezzino risulta area intonsa), operate dalla struttura regionale anche accogliendo parte dei suggerimenti contenuti nel parere sulla relazione chiesto dalla Regione a Ispra-Istituto per la protezione dell’ambiente. L’esito è un contingente regionale complessivo di oltre 22.300 capi, con numeri definiti per sette tra Atc e Comprensori.

Nei quantitativi individuati rientrano anche i capi prelevabili dalle squadre che operano, totalmente o parzialmente, all’interno degli istituti per la gestione privata della caccia, mentre non sono inclusi i piani di prelievo di selezione del cinghiale. Un aspetto, quest’ultimo, regolato da un altro decreto, che individua in 6mila il numero dei prelievi in Liguria; mille per quanto concerne l’Ambito caccia spezzino. Numeri a cui la Regione è arrivata rimodulando quanto proposto nella già menzionata relazione prodotta dall’Università di Genova sulla scorta di un parere chiesto a Ispra, che fornisce anche qui suggerimenti relativi al quadro Psa, in parte recepiti dalla Regione, nonché incrementi, tutti accolti, dei capi prelevabili in alcuni Ambiti, come quello della nostra provincia, dove l’iniziale numero di 500 prelievi proposto dalla relazione dell’Università è stato portato, come detto, a mille.

Il prelievo seguirà una ripartizione percentuale, indicata da Ispra e recepita dal Piano regionale degli interventi urgenti, così fatta: 60 per cento capi 0-12 mesi, 26 per cento femmine adulte oltre l’anno d’età, 14 per cento maschi adulti anch’essi oltre l’anno; da cui 600 giovani , 260 femmine adulte e 140 maschi adulti nell’Ambito caccia spezzino.

Il medesimo decreto che fissa i numeri dei prelievi selettivi va anche ad approvare gli elenchi dei cacciatori di selezione autorizzati all’abbattimento nella stagione venatoria 2023/2024 per l’Ambit0 territoriale caccia Genova 2 (che ne conta 297) e per quello della Spezia (dove sono 205). Potranno operare, come da legge regionale 29 del 1994, dal 15 aprile al 31 gennaio per tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, le quali potranno essere abbattute dal 1° ottobre al 31 gennaio.

