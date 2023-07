Riomaggiore, Castello di parole sabato si sposta in Piazza del Vignaiolo

La rassegna Castello di parole scende ancora in piazza: sabato 15 luglio alle 18 si terrà un’edizione speciale in Piazza del Vignaiolo. L’evento, organizzato dal Comune Di Riomaggiore, a cura della giornalista Ornella D’Alessio e con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta, è iniziata a gennaio 2022 e prevede un appuntamento mensile con ospiti sia nazionali che locali.

Sabato sarà ospite della rassegna Bruno Morchio, psicologo, sindacalista e scrittore genovese, noto per una lunga serie di gialli con protagonista l’investigatore Bacci Pagano. Bruno presenterù il suo ultimo lbro “la fine è ignota”, nel quale ci fa conoscere un nuovo singolare personaggio, un investigatore dilettante, Mariolino Migliaccio. Mariolino, poco più che trentenne: è soprannominato “fottignin scotizzoso” (ficcanaso sporcaccione), vive alla giornata nella sua Genova, mangia quando raccatta qualche soldo, passa le notti in una pensioncina malfamata e riceve eventuali clienti in un bar nei pressi del porto.

