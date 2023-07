Taglio alberi in corso Podestà, il Pd: “Il comune discuta con i cittadini una vera riqualificazione”

Genova. “Cosa accadrà ai pini di corso Andrea Podestà, “condannati” ad essere tagliati e sostituiti con altri alberi, secondo le decisioni del Comune e in base ai progetti presentati da SPIM? “. A chiederselo la consigliera comunale del Partito Democratico Donatella Alfonso, che con una nota stampa torna sulla querelle legata alla decisione di abbattere gli storici alberi per sistemare la strada, il marciapiede ed evitare nuove infiltrazioni per gli immobili sottostanti.

“Cittadini e ambientalisti hanno raccolto centinaia di firme, già consegnate alla segreteria del Sindaco Marco Bucci, e hanno rimarcato in questi giorni come, nel corso di una commissione consiliare del Municipio I Centro est, il vicesindaco Pietro Piciocchi si sia espresso con un’ipotesi di sospensione dei lavori – ricorda Alfonso – Questo a fronte di numerose criticità, che vanno dalla mancanza di un percorso partecipativo alla presa d’atto che si tratti di una questione edilizia (la messa in sicurezza dei locali sottoposti a corso Podestà, oggetto di infiltrazioni la cui responsabilità pare legata alle radici dei pini – e non di problemi delle alberature stesse, se non in minima parte”.

» leggi tutto su www.genova24.it