Un lettore: “Ogni giorno auto parcheggiate all’interno della rotonda di Piazza Saint Bon: qualcuno intervenga”

Porgo all’attenzione delle autorità competenti la situazione che ogni giorno purtroppo vengo a constatare personalmente transitando sulla rotatoria che collega Via Fiume con Via XX Settembre all’altezza di Piazza Saint Bon. La rotatoria nella parte che dà sulla piazza è sempre occupata da veicoli lasciati abitualmente in divieto di sosta soprattutto in fasce orarie di elevato traffico come la mattina dopo le 7.30. Nonostante le diverse sollecitazioni alla Polizia municipale il problema permane in tutta la sua grottesca pericolosità. Spero che chi di dovere possa in qualche modo intervenire permettendo, in quel tratto già di per sé complicato, una migliore viabilità”.

Lettera firmata

