Carenze igienico sanitarie nei locali della cucina, assenza di alcoltest e mille euro di multa per un locale di Fiumaretta. A Sarzana poi sono scattati altri provvedimenti per un locale, con chiusura annessa, per mancanza di condizioni idonee alla cucina e al magazzino, anche in questo caso assenza di alcotest e musica oltre l’orario consentito come imposto dall’ordinanza contro la vita notturna molesta emessa dal Comune di Sarzana.

Questo il bilancio controlli condotti dal Commissariato di Sarzana, dalla Polizia stradale e da Asl 5 nella serata di ieri. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’attività serale in quel di Fiumaretta aveva richiamato molte persone e nel contesto sono state verificate anche il rispetto: della normativa in materia di capienza del locale, regolarità contrattuale dei dipendenti dei locali, presenza di strumenti per la misurazione del tasso alcolemico e l’osservanza delle prescrizioni imposte dalla recente ordinanza sindacale, con particolare riferimento al rispetto del limite orario previsto per la diffusione sonora di musica. Da questi accertamenti, come detto, sono state riscontrate le violazioni che hanno comportato, al titolare, mille euro di multa.

Tornando in città, a Sarzana, i controlli in un locale che non ha rispettato l’ordinanza del sindaco sono arrivati a seguito di una serie di segnalazioni da parte dei cittadini. In quel contesto Asl 5 ha accertato “gravi carenze igienico sanitarie all’interno dei locali cucina e magazzino, che determinavano la contestazione di una sanzione amministrativa di circa 3000 euro con contestuale immediata chiusura dei locali”.

I controlli della Divisione Polizia Amministrativa della questura proseguiranno durante la stagione estiva in tutta la provincia della Spezia.

L’articolo Vita notturna e controlli a Sarzana e Fiumaretta: scattano sanzioni e chiusure proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com