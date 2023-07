Alassio, l’Hanbury Tennis Club festeggia il centario con una rivista che ripercorre la sua storia

Alassio. “Non è stato semplice. Non tanto ricostruire la storia dell’Hanbury Tennis Club, quanto quella della passione per il tennis della colonia inglese ad Alassio”. Bruno Schivo, professore ben noto per la sua passione e capacità di riavvolgere i fili della storia del nostro territorio commenta così l’ultima “fatica”, quella per celebrare i primi cento anni dell’Hanbury Tennis Club di Alassio.

“Se per la data di inaugurazione del circolo – il 21 dicembre 1923 – non ci sono dubbi per quanto riguarda l’attività tennistica precedente a quella data abbiamo dovuto scavare a fondo. Perchè quello che è parso subito chiaro è che per la colonia inglesa stabilitasi ad Alassio alla fine dell’Ottocento, il tennis era una priorità seconda solo al culto religioso”.

» leggi tutto su www.ivg.it