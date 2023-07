Antenna a Boissano, il Pd all’attacco: “Paese spaccato in due, dall’amministrazione serve più trasparenza”

Boissano. Il circolo del Partito Democratico Loano-Boissano, per voce del suo segretario Ugo Bonelli, intende esprimere “la propria vicinanza ai cittadini di Boissano impegnati a chiarire come una antenna 5G sia potuta atterrare nel territorio comunale a totale (sembra) insaputa di tutti e in spregio ad un piano antenne tutt’ora in vigore”.

“Per nulla contrari all’innovazione tecnologica riteniamo che questo non possa avvenire senza adeguato confronto e rispetto dei piani comunali e soprattutto che le installazioni delle antenne di telefonia dovrebbero sempre privilegiare terreni comunali – sottolinea Bonelli – Inoltre quello che preoccupa è il clima che si è creato nel paese, un paese di fatto spaccato in due, di fronte ad un’esigenza di chiarezza e trasparenza che dovrebbe vedere tutti dalla stessa parte”.

