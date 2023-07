Calcio/ Sestri, lunedì scatta la preparazione

Dall’US Sestri Levante 1919

Il Sestri Levante ha scelto Fiavé, in provincia di Trento, come sede del ritiro estivo per preparare il prossimo campionato di serie C. Raduno a Sestri Levante lunedì 17 luglio alle 17 al campo sportivo Hans Christian Andersen dove agli ordini del tecnico Enrico Barilari, i corsari si alleneranno anche martedì 18 luglio sempre alle 17. Dopo le visite mediche allo stadio Giuseppe Sivori, mercoledì 19 luglio partenza per il ritiro in Trentino Alto Adige dove i rossoblu resteranno fino a sabato 29 luglio.

