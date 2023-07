Caldo, domenica da “bollino arancione” a Genova: in settimana attesi fino a 34 gradi

Genova. Dunque: la buona notizia è che Genova non è tra le città messe peggio in Italia, se si parla di caldo record. Anzi, pur non tralasciando l’effetto negativo dell’umidità, il capoluogo ligure e fra quelli dove si respirerà di più tra quelli a livello del mare, e non solo. La cattiva notizia è che se avete sofferto in questi giorni, le cose non sono destinate a migliorare nei prossimi.

E non lo dice solo il bollettino del ministero della Salute, che piazza su Genova, anche per questa domenica 16 luglio, un bollino arancione (secondo di tre livelli di allerta) ma anche le previsioni meteo ufficiali di Arpal, quelle del centro meteo Limet e (con toni meno tragici) anche il fenomeno social, Il Meteorologo Ignorante.

