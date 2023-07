Carasco: raccolta firme contro la maternità surrogata

Da Roberto Zapetti, l Circolo Fratelli d’Italia Carasco-3Valli

I responsabili comunali di Rapallo, Gianni Arena, e Lavagna, Carla Bo, insieme con i Presidenti dei Circoli Territoriali di Fratelli d’Italia Monica Debè (Rapallo), Alessandro Dario (Cogorno), Fabrizio Brignole (Carasco Tre Valli) sostengono la sottoscrizione a sostegno della proposta di legge contro la maternità surrogata.

A partire da oggi, in molti comuni del Tigullio verranno allestiti gazebo o creati eventi dove i cittadini potranno trovare materiale informativo sulle misure adottate dal Governo, i primi risultati economici ottenuti, la proposta di legge contro la “gestazione per altri”. Sarà anche possibile, per chi lo desidera, aderire a Fratelli d’Italia e procedere col tesseramento.”

