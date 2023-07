Celle, lunedì 17 luglio riapre il voltino di via Aicardi. I commercianti della zona: “Quasi quattro anni di attesa”

Celle Ligure. Lunedì prossimo, il 17 luglio. Questa la data annunciata per la riapertura, dopo anni, del passaggio che mette in comunicazione il “caruggio” di via Aicardi con l’Aurelia a Celle Ligure.

La storia è quella del cantiere sul rio Santa Brigida e delle abitazioni che sarebbero state danneggiate dai lavori. Una storia infinita per la quale, per ovvie ragioni di sicurezza, il passaggio era stato chiuso. Un incontro in Comune con Anas negli scorsi giorni, ora una data ufficiale. Ci sono limitazioni da rispettare per il passaggio dei mezzi: 2,10 metri larghezza e 2,90 metri, in altezza.

