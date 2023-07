Ceriale, la protezione civile: “I volontari trattati in malo modo dal sindaco”. La minoranza: “Comportamento inaccettabile, si scusi subito”

Ceriale. “L’atteggiamento tenuto dal sindaco durante un servizio conseguente al maltempo del 6 luglio scorso nei confronti di alcuni volontari dell’unità comunale di protezione civile è inaccettabile, ingiustificato e potrebbe apparire sbilanciato verso i propri interessi lavorativi, a scapito dell’interesse pubblico che invece deve perseguire il sindaco e l’amministrazione tutta”. Lo affermano i consiglieri di minoranza di CerialeSi Antonello Mazzone e Fabrizio Dani commentando l’episodio avvenuto qualche giorno fa a Ceriale e che è stato anche oggetto di una comunicazione ufficiale da parte dei volontari di protezione civile al primo cittadino Marinella Fasano, al suo vice Luigi Giordano e a tutti i consiglieri comunali.

Ricostruendo il fatto “inaspettato, insolito e a dir poco increscioso”, i volontari del gruppo comunale Aib e protezione civile del Comune di Ceriale ricordano: “Durante un servizio al fine di verificare se vi fossero in atto delle criticità, dietro segnalazioni del vice sindaco Giordano, conseguenti alle copiose ed improvvise piogge manifestatesi il 6 luglio, tre nostri volontari sono stati trattati in malo modo dal sindaco. Il nervosismo ed il conseguente sfogo nei confronti dei nostri volontari, da parte del sindaco, è stato generato a causa del diniego degli stessi ad agire al fine di intervenire all’interno di un palazzo privato di un condominio di via Aurelia/via Orti del Largo”.

