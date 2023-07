Chiavari: “Gestione stadio, Messuti sia imparziale; Dagnino si dimetta”

Da Alessandro Calcagno “Vola Chiavari”

Con grande stupore prendiamo atto dell’irrisolta problematica relativa alla gestione del Campo

Comunale di Via Gastaldi e del contezioso giudiziario che ne è scaturito.

Dalle dure parole del Presidente Gozzi emerge non solo la sua amarezza, ma l’inadeguatezza

dell’amministrazione nella gestione di una normale pratica di concessione e, con essa, la

preoccupante percezione che le scelte amministrative del Comune di Chiavari possano essere

ispirate da questioni personali e non dall’imparzialità e dal preminente interesse pubblico e di buona

gestione.

La Virtus Entella non è un patrimonio privato del singolo, ma è la squadra che rappresenta l’intera

comunità e la città di Chiavari nel panorama calcistico italiano; è un patrimonio comune che

dovrebbe essere tutelato o quanto meno non danneggiato.

Prendiamo tristemente atto che l’attuale amministrazione non è stata in grado di trovare la sintesi ai

problemi e la loro soluzione; l’incapacità di dialogo con la principale azienda sportiva del nostro

territorio e il contezioso giudiziario che ne è scaturito è una sconfitta per tutti.

Vola Chiavari chiede, pertanto, una forte assunzione di responsabilità da parte del Sindaco Federico

Messuti e di tutti i membri della maggioranza che, a diverso titolo, hanno contribuito al disastroso

esito della questione e, in particolare, si chiede al Consigliere delegato allo Sport Andrea Dagnino di

rimettere nelle mani del Sindaco la delega ricevuta e le dimissioni dalla carica.

Questo chiede a gran voce la cittadinanza, onde evitare il rischio di un allontanamento dalla Virtus

Entella di una prestigiosa presidenza e, come avvenuto in realtà non distanti, il subentro di figure

non affidabili nella gestione della nostra squadra.

