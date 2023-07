Chiavari: Rino Giannini, la scuola come teatro, il teatro come scuola

Per il primo artista di teatro ospite della rubrica “I nostri artisti” il fatto che il palcoscenico non sia la sua unica professione non incide per nulla sul suo talento artistico e sulla sua passione per il teatro che, come ci spiega lui stesso, è un tutt’uno con la scuola. Rino Mario Giannini, professore di latino e greco per vent’anni consecutivi (2001-2021) al Liceo Marconi Delpino di Chiavari, dove ha impiantato la scuola di teatro da dove sono usciti futuri allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, è prima di tutto un innamorato del teatro, delle sue specificità, dei suoi pregi e dei suoi “difetti” che diventano ancora una volta pregi. Più volte alunno di corsi di teatro a cura dello Stabile di Genova e a sua volta docente di Storia del Teatro presso l’Università della Terza Età di Genova, l’elenco dei lavori teatrali a cui Giannini ha partecipato è infinitamente più lungo di quelle delle scuole in cui ha insegnato, e sì che comprende anche la città di Colonia, in Germania, paese dove ha anche recitato, conoscendo perfettamente il tedesco, studiato al Goethe Institute di Genova. La regia di “La Passione di Gesù Cristo” di Metastasio; la riduzione, l’adattamento e la recitazione in “Gianni Schicchi” o nel “Processo a Socrate o ancora nello spettacolo “Tu passerai per il camino” sono soltanto alcuni dei ruoli di una carriera lunga oltre trent’anni e che vanta una vasta presenza in spettacoli di cabaret, a teatro e in televisione, a fianco di nomi noti come nel caso di Zelig e “Scherzi a parte” e diversi ruoli in spettacoli teatrali delle rete televisiva RTL di Colonia, nonché nel film “Erdbeereis MIT Liebe”da essa prodotto. Tutto ciò senza citare gli spettacoli messi in scena con gli studenti del Liceo di Chiavari e rappresentati a Siracusa (“Le Rane”di Aristofane), (“Aulularia”) e Palinuro (“Antropos Politico Zoon”, “Ares odioso fra gli dei”, “Verre Connection”, “Re Ugola”): da Ecuba alle Nuvole ad Euripide fino a Gaber, ad uno spettacolo sull’Aids e a varie puntate della trasmissione “Viaggio in Liguria” in onda su Primocanale.

In quale contesto è nata la sua passione per il teatro? “A scuola. Quando hanno rifatto tutto il Porto Antico a fine anni Ottanta il Secolo XIX organizzò un concorso per le scuole, ‘Ciao Mondo’. Noi partecipammo con una quinta ginnasio e facemmo una ricerca sui paesi di nome Genoa negli Stati Uniti. Scrivemmo all’ambasciata americana e mettemmo su uno spettacolo basato su un testo americano, che passava dall’epoca del muto a quella del sonoro. Vincemmo. Uno dei ragazzi di quella classe di mestiere ora fa l’attore al Teatro Stabile di Genova, Alberto Giusto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it