Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi

Intervengo sulla questione bando dello stadio comunale di Chiavari preoccupata dell’ennesima , secondo me cattiva gestione delle questioni amministrative da parte dell’amministrazione Avanti Chiavari.

In questi sei anni abbiamo visto bandi fatti e rifatti e non abbiamo visto rinascere la città, anzi l’abbiamo vista perdere quota e perdere il suo ruolo di capofila in tanti settori

