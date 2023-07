Chiavari: Virtus Entella, il primo derby è contro il Comune. Gozzi: “Non mi piego”

“Non mi piego e sono pronto a far valere le mie buone ragioni”. Parola di Antonio Gozzi. Il presidente della Virtus Entella chiama a raccolta la stampa e le “buone ragioni” le mette sul tavolo, una a una: sono le ragioni che hanno spinto la società biancoceleste a ricorrere al Tar per l’annullamento, previa sospensione, della seconda gara per l’affidamento del Comunale indetta nei giorni scorsi dalla Giunta Messuti. Chi sperava che la vicenda potesse chiudersi con l’allungamento dei tempi di gestione da 3 a 12 anni è rimasto deluso. L’inedito derby – che purtroppo non è quello col Sestri Levante – è aperto ed è complesso, sia nella sostanza che nel dettaglio.

Gozzi contesta il presupposto stesso della gara, cioè l’interesse economico del bene proposto, smentito dal segno meno davanti a una cifra di tutto rispetto: 270 mila euro. E’ la misura di quanto la concessione dello stadio grava ogni anno sulle casse societarie. Accade ovunque, in Liguria e in Italia, dove gli stadi non producono utili a differenza di quelli inglesi. E difatti, dice il numero uno biancoceleste, la strada seguita dalle amministrazioni è quella della procedura negoziata, dei rapporti convenzionali, la strada indicata anche dall’ex Sindaco Agostino nel 2010. Invece.

