Il secondo acquisto dello Spezia è un giovanissimo: il 18enne Cugnata firma fino al 2026

Il secondo acquisto dello Spezia nell’estate del ritorno in Serie B è il giovanissimo Christian Cugnata, classe 2005, che ha firmato nella giornata di oggi un contratto triennale con le Aquile. Un colpo in prospettiva quello del giovane difensore, che fa coppia con l’arrivo di Rachid Kouda di ieri: lo Spezia punta molto sui giovani di belle speranze e non ha paura di scommettere sul loro talento.

Diciotto anni da qualche mese, Cugnata sarà aggregato alla prima squadra di mister Alvini, dove andrà a rimpolpare la batteria dei terzini sinistri, con Arkadiusz Reca e Joao Moutinho. Il club crede molto nel talento di Cugnata, italo-albanese nato a Lentini e cresciuto nel settore giovanile del Catania, prima di mettersi in mostra lo scorso anno in Serie D, con la maglia della Casertana. Come per Kouda, anche questa operazione è stata lampo: lo Spezia non ha voluto perdere tempo per battere la concorrenza delle big italiane, dall’Inter alla Juventus in Serie A, passando per il Bari, avversaria delle Aquile in B.

