Il tesoretto della cessione di Holm un ammortizzatore per i tanti esuberi

Il mercato si muove attorno a Emil Holm, 23enne esterno svedese che, pur in mezza stagione in serie A, ha guadagnato una lunga lista di estimatori. Se non vi sono conferme dell’interesse da parte di club inglesi, quantomeno che vadano oltre dei buoni scouting, il caterpillar di Goteborg è nei desideri di Atalanta, Inter e Juventus, che hanno già contattato la dirigenza aquilotta per verificare la disponibilità alla cessione. In pratica tutte le grandi che giocano con il 3-5-2 lo hanno messo nel mirino.

L’addio è un passo che sembra inevitabile dopo la retrocessione in serie B. Il calciatore aspira a giocare in massima serie e, di fronte alla giusta offerta, lo Spezia lo lascerà partire. Tanto più che il lavoro sul mercato di Eduardo Macia e Stefano Melissano, che vogliono rifondare la rosa per creare un altro ciclo vincente, è lontano dall’essere concluso. Dopo Kouda, anche Cassata e Moro presto saranno annunciati e saliranno in ritiro agli ordini dei compagni. Poi toccherà a Francesco Pio Esposito e, a seguire, a Filippo Bandinelli che ieri è stato lasciato in tribuna da Zanelli durante la prima amichevole estiva dell’Empoli dando un altro indizio sulla sua prossima partenza nello scambio con Gyasi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com