Kouda è a Santa Cristina: il neo acquisto in campo per il primo allenamento

Dopo l’ufficialità arrivata ieri, Rachid Kouda è arrivato nel ritiro di Santa Cristina Valgardena, dove in mattinata si è aggregato al gruppo di mister Alvini per la prima seduta da giocatore dello Spezia. Classe 2002, Kouda si prepara ad affrontare quello che sarà il suo primo campionato di Serie B in carriera, dopo essersi messo in mostra in Serie C con la maglia del Picerno, da cui lo Spezia lo ha prelevato battendo la concorrenza di altre big di B, come Bari, Modena e Cremonese.

L’articolo Fino a 25mila euro a comune per pulire i corsi d’acqua proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com