La coppia Talimani-Rossi si aggiudica il Trofeo 2023 del raduno di “Pesca in amicizia”

Varazze. Il Trofeo del raduno tradizionale di “Pesca in amicizia – Andrà tutto bene (speremmu ben) – sulle orme di Lanzarotto Malocello”, il secondo appuntamento estivo per i pescatori amatoriali di Varazze e Celle Ligure, svoltosi lo scorso sabato 8 luglio 2023, nella zona di pesca denominata “la Secca del Campanile”, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure, se lo è aggiudicato la coppia Talimani C.-Rossi R.

La premiazione si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 13 luglio, nella spiaggia dei “pescoéi”, a levante del molo di sottoflutto (Barilon) del porto turistico Marina di Varazze, sede nautica dell’APSDV, coordinata da Alberto Patrucco e Fori Fiore, rispettivamente presidente e vicepresidente del sodalizio ospitante, con la fattiva collaborazione del Luogotenente Np Agostino Gallo, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, con la sua gentile Signora, la quale, si è resa disponibile a sostenerlo nella premiazione dei partecipanti al tradizionale raduno in “amicizia” che, come da tradizione, coinvolge i pescatori di Celle Ligure e Varazze.

