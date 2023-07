La pianta più bella

È bello vedere la grande macchia di fogliame verde scuro che fa meglio spiccare il colore dei fiori che quella pianta produce. È una tinta che nasce dall’incontro di tante nuances che svariano dal rosso profondo al lilla purpureo e che forse si può sintetizzare dicendo cremisi, come il colore della mostreggiatura dei bersaglieri che sono appena sfilati fra due ali di folla che impazziva per loro. Peccato solo che al momento della loro venuta l’albero non fosse ancora fiorito, peccato perché sarebbe stato un bell’accostamento fra divisa e natura. Solo d’estate la pianta si può ammirare nel suo fulgore. L’abbiamo vista germogliare dapprima all’ombra del castello dove spiccano i boccioli che incoronano il camminamento di ronda che scende verso il basso ma ora se ne gusta l’immagine dell’albero che fa ombra al busto di D’Isengard troneggiando maestoso in via Chiodo quasi all’angolo con via Colombo.

È un mio parere personale che si può non condividere, ma secondo me quella pianta è la più bella fra le tante altre del resto altrettanto incantevoli che adornano i nostri giardini. Sto parlando, ma lo si sarà capito, dell’albero che gli Sprugolini, storpiando un pochetto il nome originario, chiamano buganvil. La trovò in Brasile alla fine del Settecento il botanico di una spedizione guidata dal conte di Bougainville che diede il nome alla pianta che è un rampicante. Portata in quel grande giardino botanico spesso misconosciuto nella sua importanza che sono i nostri giardini, ha attecchito facilmente e all’inizio di ogni estate, dopo un inverno condotto all’insegna del verde, poco alla volta si rianima per il comparire quasi improvviso di quella foresta di tante piccole fiammelle, quasi lucine accese in un albero di Natale fuori stagione.

