Liguria ancora nella morsa del caldo: superati i 30° gradi nel savonese, la notte più calda ad Alassio

Savona. Liguria ancora nella morsa del caldo, con temperature che sfiorano i 30° gradi di giorno e non scendono sotto i 20° di notte. Come da previsioni, anche la giornata di oggi (15 luglio), è stata caratterizzata da sole, umidità e afa.

Nel savonese la temperatura più alta si è registrata ad Albisola Superiore: alle 15:00 il termometro ha segnalato 31° gradi. A Savona città non si sono superati invece i 29° (il picco è stato alle 14:30), così come ad Albenga e Alassio. Nella città del Muretto, secondo il bollettino di Arpal, si è registrata però la notte più calda della regione con 24.4°, seguita da Sanremo con 24.3° e Camogli con 24.2°. Caldo anche in Valbormida: alle 14:00 a Cairo Montenotte c’erano 28°; a Dego, nell’ora di pranzo, la temperatura è arrivata fino a 29,4° e a Roccavignale ha raggiunto la soglia dei 30°. A Genova, invece, la temperatura è salita durante l’arco della giornata e alle 17:30 ha registrato il picco: 32,4°. Questa mattina la città più calda della Liguria è stata Casarza Ligure, dove alle ore 10.15 la rete Omirl segnalava 31.7° a Bargone.

» leggi tutto su www.ivg.it