Nikolaou: “Alvini è uno serio, ci chiede aggressività. Lo Spezia è nel mio cuore”

“In serie B si deve giocare con il cuore, è un campionato difficile nonostante non ci siano calciatori che decidono una partita con una giocata. Ma è tosta e bisogna lavorare tanto”. Lo ha detto Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, dal ritiro di Santa Cristina Valgardena dove è in corso la preparazione estiva. Dopo due stagioni in massima serie con la maglia bianca, il greco si candida ad essere uno dei leader della squadra anche nella prossima stagione. “Mi piace aiutare i compagni, mi viene naturale. Non voglio dire che mi sento capitano, ma agisco per come mi sento”.

Per i difensori cambierà molto rispetto allo scorso anno. “Stiamo lavorando bene, mister Alvini è uno serio e stiamo cercando capire cosa vuole da noi. Ai difensori chiede di essere aggressivi, di stare alti e pressare. Ogni giorno è importante, bisogna lavorare per migliorare e arrivare dove vogliamo, ovvero la serie A”.

