Rapallo: “Umberto Macera regalò quei terreni per destinarli allo sport”

Da Andrea Carannante, opposizione ombra

Quando il signor Umberto Macera, cittadino di Rapallo e benefattore lasciò in eredità alla collettività i suoi terreni chiese solo una promessa, fossero stati utilizzati per lo sport nella sua città. Non solo oggi proponete una cosa che probabilmente viola questo lascito, ma mancate di rispetto a quella famiglia e a quelle generazioni che non possono fare sport nella nostra città in strutture pubbliche. Non solo fate la cosa sbagliata, ma dovreste anche vergognarvi.

