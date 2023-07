Rapallo: Zerbi trascina il tutto esaurito al teatro di Villa Tigullio

Tutto esaurito al teatro all’aperto di Villa Tigullio a Rapallo, per assistere al talent show “Rapax”, iniziativa ideata dal consigliere comunale Daniele Trucco supportato dall’assessore al turismo Elisabetta Lai. A condurre la serata, sarà un notissimo volto televisivo, Rudy Zerbi, critico musicale, produttore discografico, conduttore radiofonico e giudice di diversi talent show televisivi di successo insieme a Gloria Cusin, ad allietare i presenti come ospite Elena Manuele cantautrice originaria di Catania, nota al pubblico per essere stata anch’ella un’allieva della scuola di Amici e vincitrice nel 2018 di Sanremo Young.

