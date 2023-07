Ritiri serie B, lo Spezia è una delle tre squadre in Alto Adige

La Serie BKT 2023/2024 inizia a scaldare i motori, con le squadre che si preparano in vista della prossima stagione con i consueti ritiri. Vediamoli squadra per squadra.

Il Trentino-Alto Adige si conferma ancora una volta la meta preferita da numerose società, otto totali (oltre il 40% del roster cadetto). In particolare, il Cittadella si ritroverà dal 23 luglio nuovamente a Lavarone (TN) e vi rimarrà fino al 5 agosto, mentre la Cremonese andrà in Val di Pejo (TN) dal 15 al 29 luglio. La matricola Feralpisalò, invece, è già partita per il proprio ritiro, recandosi a Storo – Condino (TN) dall’8 luglio per poi terminare la prima parte della preparazione il 22 luglio.

