‘Santa’: aggressione sul lungomare, persona ferita al cranio

Aggressione sul finire della scorsa notte sul lungomare Raffaele Rossetti a Santa Margherita Ligure. Erano le 4.10 quando i Volontari del soccorso di Sant’Anna in Rapallo, hanno soccorso una persona che presentava un trauma al cranio e che è stata traferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Al momento non è dato sapere se si sia trattato di un’aggressione vera e propria o di un episodio scaturito da una rissa. Dell’inquietante episodio si stanno occupando i carabinieri di Santa Margherita Ligure.

E sempre a ‘Santa’ in via Giuseppe Garibaldi, questa mattina alle 5.40, la Croce Bianca di Rapallo ha soccorso un ragazzo di 22 anni ferito al cranio, trasportandolo in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Al momento la dinamica è sconosciuta.

