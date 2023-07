Sarzana omaggia Franco Fanigliulo con “Stella di mare”

Questa sera “Estate in Fortezza”, promossa dagli Impavidi alla Cittadella, presenta “Stella di mare”, omaggio a Franco Fanigliulo con il concerto spettacolo di Jonathan Lazzini, Manuel Apice, Fabio Mano e Francesco Mazzali.

Lo spettacolo è un viaggio attraverso la figura del cantautore degli anni Settanta, che univa la canzone alla teatralità dell’interpretazione, protagonista del Festival di Sanremo 1979 con il brano “A me piace vivere alla grande”, ha collaborato con grandi della musica italiana (Da Zucchero a Vasco Rossi), ha preso parte ad alcune scene del film “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci con Roberto Benigni, e infine morto improvvisamente a soli 45 anni. Un concerto che è tentativo di restituire alla silhouette dell’artista spezzino lo slancio utile a farne emergere storia, idee e genio da quell’angusta zona d’ombra nella quale troppo spesso si trova relegata la bellezza: un recital che scansa la pedanteria del tributo per travalicare la dimensione della scoperta, attraverso il recupero di brani inediti ed editi della produzione del cantautore ligure che con naturalezza e affinità poetica si legano ai testi di alcuni fra i principali poeti e autori del Novecento.

