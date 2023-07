Si apre le festa di Avvenire a Lerici per l’edizione numero 47

E’ stato il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti a dare il via ieri sera, sabato 15 luglio, alla festa lericina di Avvenire, edizione numero quarantasette. Accanto a lui il parroco di Lerici don Federico Paganini, nei banchi della navata il nuovo direttore del quotidiano cattolico italiano Marco Gerardo, il sindaco Leonardo Paoletti, autorità e tanti fedeli. Al termine della Messa, il direttore Gerardo, seguendo la tradizione dei suoi predecessori, ha rivolto un saluto a tutti i presenti, confermando l’impegno del giornale nel proseguire in un servizio fondamentale e sottolineando il ruolo importante delle feste annuali.

La manifestazione di Lerici è ogni anno organizzata dalla parrocchia – seguendo l’esempio avviato nel 1975 da don Franco Ricciardi – in collaborazione con la diocesi e con la struttura centrale di Avvenire. Rispetto al programma iniziale reso noto nelle settimane scorse, sono state apportate alcune modifiche, con due aggiunte molto significative. La prima è rappresentata (come diciamo in altra parte della pagina) dalla “giornata sacerdotale” che tornerà così a svolgersi il mercoledì mattina e che avrà come relatore il vescovo di Massa Carrara – Pontremoli Mario Vaccari. La seconda è il prolungamento di un giorno. Se infatti domenica prossima alle 18.30 il parroco don Federico celebrerà come di consueto la Messa conclusiva, il giorno dopo, lunedì 24 luglio (tra due lunedì), è stata prevista una “trasferta” della festa nella non lontana zona militare di Maralunga, ovvero nella piccola baia dove in tempi lontani sarebbe approdata l’immagine miracolosa della Madonna detta appunto “di Maralunga”, patrona di Lerici e della stessa festa.

