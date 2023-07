Sup World Cup, tris di argenti per Sara Oddera a Creta

Savona. La Sup World Cup 2023 si è spostata in Grecia. Questa volta il teatro di gara è stata Creta, suggestiva isola nella cui località di Agios Nikolaos, da venerdì 7 a domenica 9 luglio, si è svolta una tappa della competizione iridata.

Sara Oddera, atleta del Sup Team Savona, ha partecipato con successo anche a questa prova, organizzata sotto l’egida della ICF World Cup 2023. Sara si è cimentata nella tre giorni di gara che comprendeva technical (12 boe in 1.400 metri), sprint (200 metri) e long distance (13,5 chilometri in downwind).

» leggi tutto su www.ivg.it