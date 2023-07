Trasporto pubblico, Montefiori: “Aziende del levante spezzino contribuiscano direttamente alla soluzione di un problema che riguarda anch’esse”

“La preoccupazione che avevamo espresso già alcuni mesi fa in consiglio comunale mettendo in guardia la giunta rispetto ad una situazione che avrebbe potuto divenire critica in poco tempo, si è fatto realtà. Quanto accaduto ieri mattina in via Chiodo ha messo a rischio il regolare servizio pubblico, la sicurezza degli autisti e dei lavoratori dei cantieri. Le aziende del levante spezzino contribuiscano direttamente alla soluzione di un problema che riguarda anch’esse , ma chi amministra lo faccia senza il pressappochismo con il quale è stata valutata ed affrontata questa vicenda.Si trovino le risorse per superare, senza troppi danni, i prossimi mesi e poi si vada ad una riorganizzazione strutturale del servizio, che significa stop ai tagli e ripristino di mezzi e corse. Intervenire fuori tempo e nella fase acuta di un problema, non è proprio il migliore dei modi per affrontarlo e risolverlo. Quello che sta avvenendo dimostra, ancora una volta, la totale assenza di programmazione da parte del sindaco e di conseguenza la difficoltà nel risolvere questioni complesse e che vadano oltre la propaganda, nella quale è certamente maestro. Cogliamo anche l’occasione per esprimere soddisfazione per l’introduzione, seppur a metà estate, del giro bus serale, richiesto dal gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale e necessario sia per i turisti che per gli spezzini impossibilitati a spostarsi in auto”.

Andrea Montefiori, consigliere comunale Pd La Spezia

