Treni, domenica 16 luglio quattro regionali Trenitalia in più tra Genova e il levante ligure

Genova. Autostrada A12 a mezzo servizio, sono in molti i genovesi e turisti che per raggiungere le località balneari del levante (ma anche per gli spostamenti quotidiani da pendolari) hanno lasciato l’auto parcheggiata e hanno scelto il treno.

Risultato: carrozze sovraffollate, posti introvabili, soprattutto sui treni ad alta frequentazione ed è per questo che Trenitalia, su richiesta della Regione, ha deciso di attivare – per la giornata di domenica 16 luglio – quattro treni regionali in più di collegamento con le località della riviera.

