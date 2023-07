Una nuova battaglia per i pini: “Si tagliano gli alberi per far posto alle auto”

“Il taglio della pineta di Piazza Caduti per la Libertà è sbagliato per tutta una serie di motivi. Quello stagionale, con numerosi uccelli ancora impegnati nella fase riproduttiva: le norme in materia sono già valse al Comune un intervento sanzionatorio da parte del difensore civico nel caso del Pontetto di via XXI Reggimento Fanteria. Quello ambientale: tagliare alberi adulti in città quando tutte le indicazioni ci dicono che invece ne andrebbero piantati di aggiuntivi, per motivi di salute pubblica e di gestione delle temperature estive. Quello della mobilità: creare nuovi parcheggi in centro non è altro che un incentivo all’utilizzo dell’auto, che cozza contro alla richiesta di mobilità sostenibile, trasporto pubblico, bici o pedonalità che sia”. E’ la nota con cui alcune associazioni ambientaliste bocciano l’intervento dell’amministrazione Peracchini in Piazza Caduti per la Libertà nel lato ponente.

Italia Nostra, Legambiente e Lipu parlano di “un grave errore di metodo imputabile direttamente all’assessore Casati: le associazioni ambientaliste hanno da tempo accettato il Tavolo del Verde come ambito di confronto con l’amministrazione per conoscere i progetti che hanno a che fare con il verde urbano e, possibilmente, migliorarli. Ebbene, da quando è in atto questa seconda amministrazione della giunta Peracchini il Tavolo del Verde non ha mai iniziato a lavorare per davvero, con l’ultimo appuntamento addirittura convocato per un mezzogiorno lavorativo e due giorni di preavviso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com