Varazze. L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 22, per un possibile investimento in ferrovia. Per fortuna, però, l’uomo segnalato a terra stava solo dormendo prima della galleria che porta, venendo da Genova, alla stazione di Varazze.

I soccorsi si sono mobilitati e subito sono scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri, personale di Trenitalia. Sul posto anche un’automedica arrivata da Genova e la Croce Rosa di Celle, coordinata dal 118.

