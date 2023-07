Voglia di cinema all’aperto? C’è l’Italia a Sarzana

C’è un ritorno di interesse per il “grande schermo”: non solo, dopo la pandemia, le sale sono tornate ad affollarsi ma c’è anche una richiesta di film all’aperto, nel tepore delle serate estive. Lo si vede già in questi giorni a Sarzana, dove ha riaperto i battenti l’arena estiva del cinema parrocchiale Italia, oggi sala di comunità.

Le proiezioni si svolgono tutti i giorni alle 21.30 nell’area antistante il cinema, a fianco della basilica concattedrale. I film, molti dei quali spettacoli “cult” della storia recente del cinema, sono presentati dal critico Joe Denti, che da alcuni anni guida anche il cineforum annuale. I biglietti sono in vendita al botteghino a soli 3.50 euro a persona.

