A soli 11 anni la ligure Giulia Chiovelli trionfa alla Performer Cup e vince due settimane di studio a Broadway

Savona. Ha solamente 11 anni, ma è già “pronta” per Broadway. Lo hanno deciso i giudici della Performer Cup Italy Pass, che hanno conferito alla savonese Giulia Chiovelli la borsa di studio più importante di tutta la manifestazione: due settimane di stage intensivo a Broadway, New York.

Il riconoscimento per la piccola artista savonese, allieva dei Nati da un Sogno di Savona (scuola diretta dalla madre, Roberta Bonino), è arrivato al termine della finale nazionale del campionato italiano per performer, svoltosi a Ostia (Roma) dal 2 al 13 luglio. La competizione, organizzata dalla Fipass (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, affiliata Csain e Coni), vede sfidarsi gli atleti che ottengono la qualificazione alla Finale Nazionale dopo aver superato le diverse selezioni, prima provinciali e poi regionali. I qualificati si sono contesi dapprima l’accesso alla finalissima gareggiando in batterie divise per classi (C, B e A), età e disciplina: canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche e performer completo (categoria che richiede di includere nella stessa esibizione almeno due delle discipline precedenti). Negli stessi giorni si sono inoltre svolti i Campionati Europei tra gli artisti/atleti che si erano qualificati negli anni scorsi durante le fasi Nazionali.

