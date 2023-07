Acqua salata Andora, M5s: “Situazione indecente, continueremo a denunciare i ritardi e i disservizi”

“I cittadini di Andora continuano a subire l’onta di non avere acqua dolce dai rubinetti di casa. Una problematica di questa portata è inaccettabile in un paese, l’Italia, che non è esattamente il Terzo Mondo! Ricordo che, come M5S, abbiamo portato la questione tanto all’Europarlamento grazie a un’interrogazione di fine dicembre della nostra capodelegazione Tiziana Beghin, quanto alla Camera dei deputati con una mia recente interrogazione al Mit”.

Così il deputato del M5S Roberto Traversi sul caso del servizio idrico andorese.

