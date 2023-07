Aggredito da un automobilista mentre puliva le vie di Sestri ponente dopo il mercato: operatore in ospedale con 30 giorni di prognosi

Genova. Era impegnato a pulire le vie di Sestri ponente dove al mattino si svolge il mercato rionale e che in teoria dovrebbero essere chiuse al traffico fino alle 15 per consentire al personale di lavorare in sicurezza. In realtà, non appena i banchi sono stati smontati, il traffico veicolare è ripreso. Una situazione potenzialmente a rischio per gli operatori Amiu.

E cosi ieri un netturbino dell’azienda di smaltimento rifiuti del Comune di Genova si è trovato ad avvisare l’ennesimo automobilista del divieto e, in tutta risposta è stato aggredito prima verbalmente poi fisicamente. L’automobilista è stato colpito con una testata e poi preso calci ed è finito in pronto soccorso dell’ospedale di Voltri con vari traumi ed una costola rotta per un totale di almeno 30 giorni di prognosi.

