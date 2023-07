Albenga: ecco le novità del Palio storico, ultimi preparativi per l’atteso evento

Si è tenuto quest’oggi, nella prestigiosa sala della torre civica del Comune di Albenga la presentazione dell’edizione 2023 del Palio Storico di Albenga, nella quale sono state svelate le novità relative alla gara della storicità dei Quartieri e il nuovo gioco della sassaiola.

Presentato dall’assessore Vannucci e donato all’Associazione Rievocatori Ingauni il primo arco utilizzato nella gara della prima edizione del Palio dei Rioni 2010. “Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto e il contributo concesso per questa edizione, unitamente al ringraziamento a Regione Liguria per il patrocinio. Sono tante le parti in gioco che ringrazio, i quartieri per l’impegno profuso nella realizzazione dei loro progetti per i quali si stanno sicuramente impegnando molto al fine di rendere sempre più storico l’evento, i capitani e tutti i giocatori per gli allenamenti e le nuove sfide che faranno sognare la piazza, anche con il nuovo gioco della sassaiola. Ringrazio anche l’assessore Vannucci per aver voluto donare il primo arco (giocattolo) utilizzato nella prima edizione del Palio nel lontano 2010. Entrerà a far parte della storia e della collezione di cimeli e attrezzature che anno dopo anno arricchiscono le nostre dotazioni” dichiara Nicoletta Bellando, presidente dei Rievocatori Ingauni.

» leggi tutto su www.ivg.it