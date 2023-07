Alla decima prepalio Fezzano fa doppietta per senior e femminile. Le Grazie vince negli junior

Doppietta del Fezzano nei senior e nel femminile, Le Grazie trionfa negli junior. Ecco i vincitori della decima prepalio a poche settimane gran finale della stagione di Passeggiata Morin la prima domenica d’agosto. Le gare oggi si sono svolte nelle acque antistanti il castello di San Terenzo. I primi a scendere in acqua sono stati gli junior e a portarsi a casa la sfida odierna sono stati i ragazzi delle Grazie seguiti da La Spezia centro e San Terenzo. Disavventura per le borgate di Cadimare e Marola che sono entrate in collisione e quindi si sono ritirate. Un pomeriggio “tribolato” con un equipaggio in meno: uno dei vogatori del Muggiano ha accusato in lieve malore, presumibilmente per il caldo, e quindi la borgata non ha gareggiato.

E’ stato poi il turno degli armi femminili dove l’ha spuntata Fezzano seconde le ragazze del Fossamastra e terzo l’armo La Spezia centro. L’ultima gara della giornata è stata quella dei senior anche in questa sfida taglia per primo il traguardo l’equipaggio del Fezzano, seguito da La Spezia centro, terzo l’equipaggio Fossamastra. Il Marola è stato squalificato per peso correttivo non conforme.

