Anpi Sarzana: “I locali al Barontini non ci permetterebbero di svolgere la nostra attività”

Anpi Sarzana torna sulla questione della sede. Nelle scorse ore l’intervento dell’amministrazione comunale, con l’assessore Giorgio Borrini. Anpi, nel suo nuovo intervento, torna sugli spazi alternativi proposti all’associazione, situati al Centro Barontini. “Nonostante la disponibilità operativa dell’attuale gestore del Centro, che ancora una volta ringraziamo, abbiamo appreso che durante tutta la settimana i diversi locali, dove dovremmo collocare i materiali, sono dedicati alle attività, con conseguente impossibilità di accesso da parte nostra”, scrivono dall’associazione, elencando altresì i vari materiali da ricollocare: armadi, scaffali, arredi vari, attrezzi per la pulizia dei sentieri, trenta scatoloni di libri ecc.

“Con tutta la buona volontà, non è una soluzione che permetterebbe lo svolgimento delle nostre attività. Lo abbiamo subito comunicato al Comune, che non ci ha offerto altre soluzioni. Cogliamo l’occasione per ringraziare cittadinanza, associazioni e partiti per la solidarietà espressa in queste ore”, concludono da Anpi Sarzana.

