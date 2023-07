Barriere antirumore, il comitato resta sulle barricate: “Informazioni frammentate e cronoprogramma sempre rimandato”

Genova. “Il problema esiste dal 2019, la prima zona colpita è stata Bolzaneto, le istituzioni sono ben consapevoli del disagio che i cittadini stanno vivendo, ci sono state diverse interlocuzioni, tra cui riunioni, commissioni, interrogazioni e tavoli, nel frattempo, tra cittadini e istituzioni. Si ha sensazione che si scopra improvvisamente il problema”.

Questo il commento del “Comitato Barriere antirumore Genova”, in commento alla discussione che nei giorni scorsi è tornata in consiglio regionale. “Per ammissione di Gratarola, nella riunione in Regione, si riconosce che il danno per la salute può esserci. Lo sapevamo già – osservano – Nell’immediato, oltre a vedere il problema, le Istituzioni che soluzioni propongono ai cittadini? Non fra un anno o due, adesso. Ci aspetteremmo risposte solerti sulle cose che non sappiamo, invece di ribadire quelle che sappiamo già molto bene”.

