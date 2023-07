Bergeggi, due bagnanti rischiano di finire sulla scogliera: tratti in salvo

Bergeggi. Allarme questa mattina a Bergeggi per due persone in difficoltà all’altezza di una scogliera sotto la via Aurelia. Un uomo e una donna sono stati soccorsi in tempo da personale dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e con il supporto del Soccorso Alpino, considerata la zona di intervento.

I soccorritori si sono prodigati con i mezzi nautici di soccorso: l’uomo è risalito autonomamente mentre la donna è stata recuperata con l’ausilio della moto d’acqua dei vigili del fuoco che, riuscendo ad avvicinarsi alla scogliera, l’ha allontanata dal pericolo prima di un possibile impatto contro gli scogli.

