Brugnato, Vecchioni apre le Summer Nights circondato dall’affetto del suo pubblico

Una grande folla era presente ieri sera ad assistere all’esibizione di Roberto Vecchioni, per la serata inaugurale delle Summer Nights del Brugnato 5Terre Outlet Village.

Il format ormai tradizionale della kermesse ha portato il cantautore milanese ad alternare momenti di dialogo con la deejay di Radio Number One Vittoria Marletta all’interpretazione di alcuni brani del suo vasto repertorio.

Il prossimo appuntamento è per sabato 22 luglio, quando il dj Alvise Salerno accoglierà sul palco Federico Rossi.

L’articolo Anpi Sarzana: “I locali al Barontini non ci permetterebbero di svolgere la nostra attività” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com