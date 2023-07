Carcere di Marassi, detenuto distrugge il bagno della cella e ne lancia i pezzi contro gli agenti

Genova. Un detenuto di 26 anni, di nazionalità egiziana ieri avrebbe distrutto il bagno della sua cella e poi avrebbe cominciato a lanciarne i pezzi contro il poliziotto di turno. L’accaduto è stato reso noto da Fabio Pagani, segretario regionale Uil-Pa Liguria. E’ successo al piano terra della sesta sezione.

“E’ stata decretata il 12 Luglio 2023 a Genova Marassi, la Sezione ex art. 32 R.E. ove verranno ristretti i detenuti violenti – spiega il sindacalista -, come indicazioni del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, verranno allocati detenuti autori di fatti gravemente pregiudizievoli dell’ordine e della sicurezza dell’Istituto, di violenze in danni ad altri detenuti o nei confronti della Polizia penitenziaria, tentata o consumata evasione , con un regime di vigilanza intensificato” .

» leggi tutto su www.genova24.it