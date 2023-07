Carenza di medici, la Regione incrementa il massimale per i pazienti: “Con il Covid aumentate le criticità”

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha disposto l’aggiornamento della delibera sul massimale per gli assistiti dei medici di medicina generale ad attività oraria di ventiquattro ore settimanali, che passa così da 850 a 1.000 pazienti.

“La cronica carenza di medici di medicina generale è evidente sul nostro territorio come nel resto del Paese. E così la Liguria tra le prime regioni italiane – dichiara il presidente Giovanni Toti – in seguito alla Legge 87 del 3 luglio sulle ‘disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale’, ha recepito le modifiche disposte dallo Stato che innalzano il massimale degli assistiti”.

