Dopo i lavori notturni riaperta completamente la galleria Monte Giugo sulla A12

Liguria. Alle 6 di questa mattina, è stat riaperta completamente, dopo la chiusura notturna la tratta della A12 interessata dai lavori nella galleria Monte Giugo, al km 15 tra Recco e Genova Nervi a una settimana dall’incendio di un pullman che aveva causato danni alla galleria e un’inchiesta della magistratura.

La prima corsia all’interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30, rispettando le tempistiche preventivate. Nella notte appena trascorsa i lavori sono proseguiti per consentire di restituire al traffico anche la seconda corsia in vista del controesodo domenicale. L’apertura arriva con diverse ore di anticipo grazie ai tecnici e alle maestranze di Aspi che hanno lavorato H24 per poter riaprire nel minor tempo possibile.

» leggi tutto su www.ivg.it