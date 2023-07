Elezioni in Ecuador, la comunità ligure chiamata al voto telematico: “Decideremo il futuro del nostro paese”

Liguria. Si avvicina la data delle prossime elezioni anticipate in Ecuador, che si terranno il prossimo 20 agosto e che permetteranno di scegliere il prossimo presidente e vicepresidente del paese, insieme a tutto il parlamento.

“Sono elezioni anticipate, come previsto dalla nostra costituzione, e sono molto importanti perchè decideranno il futuro del nostro paese e di tutti gli ecuadoriano nel mondo – commenta il console dell’Ecuador a Genova, Gustavo Palacio Urrutia intervistato da Genova24 – per questo motivo, per la prima volta, anche i cittadini ecuadoriani residenti all’estero potranno votare per via telematica grazie alla nuova piattaforma web dedicata”.

